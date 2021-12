Dilma retorna a Brasília para reunião do conselho político

Patrícia França

Reclusos durante todo o feriado de Carnaval, a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Defesa Jaques Wagner - um dos seus articuladores políticos - retornam a Brasília no início da tarde desta quarta-feira, 18. Os dois deixam a Base Aérea de Salvador por volta das 13 horas e seguem para o Palácio do Planalto para uma reunião dos ministros que integram o conselho político do governo.

A pauta não foi divulgada pela assessoria da presidente. Mas depois das recentes derrotas do governo na Câmara, com a eleição do peemedebista Eduardo Cunha para a presidência da Casa e a aprovação do orçamento impositivo, além do escândalo da Petrobras e a crise na economia, tudo leva a crer que a presidente buscará estratégias para se reconciliar com o Congresso.

Ex-governador da Bahia e um dos conselheiros mais próximos da presidente, o ministro Jaques Wagner disse, em declaração a um blog na véspera do Carnaval, que Dilma vai se reaproximar dos principais líderes partidários da Câmara e do Senado.

Na análise do aliado petista, passada a fase de montagem do governo, quando a dedicação da presidente era "voltada mais para dentro", ela teria, agora, mais espaço para dialogar com o Congresso Nacional e a sua base aliada.

"Agora, que os ministérios estão montados e, portanto, cada ministro tem a sua responsabilidade, representando seu partido político dentro da equipe do governo, não tenho dúvida de que a presidente tem mais espaço na agenda para poder fazer o diálogo com o Congresso, com a sociedade, sair mais para mostrar o caminho que o Brasil está sendo conduzido", declarou Wagner.

Na atual conjuntura, o entendimento do governo com o Congresso é crucial para que a presidente Dilma Rousseff tenha o apoio de deputados e senadores para aprovação dos projetos de ajuste fiscal e redução dos gastos do governo.

No pacote de medidas que depende do aval do Congresso, está o corte de benefícios sociais dos trabalhadores e aposentados, que visa economizar R$ 18 bilhões este ano para equilibrar as contas públicas.

Ficarão mais rígidas, por exemplo, as regras para pagamento do abono salarial, do salário-desemprego, da pensão por morte e do auxílio doença.

A Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, onde Dilma descansou por cinco dias com a família - a mãe Dilma Jane, a filha Paula, o genro Rafael Covolo, o neto Gabriel e uma tia - tem sido o destino preferencial da presidente nos feriados de Natal, Ano Novo e de Carnaval.

adblock ativo