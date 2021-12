Dilma reconhece dificuldades em 2015 e fala em 'esperança renovada' para 2016

Depois de enfrentar um ano inteiro de crise política e econômica, a presidente Dilma Rousseff terminou 2015 reconhecendo dificuldades, mas se disse esperançosa para o novo ano. Sem citar o pedido de impeachment que terá que enfrentar em 2016, Dilma afirmou que o País "é maior do que interesses individuais e de grupos".

"Sei que tivemos um ano difícil, mas estou otimista com 2016. Acredito na força do nosso povo e na agenda que traçamos para o Brasil", escreveu a presidente na tarde desta quinta-feira (31) em sua conta no microblog Twitter. "Desejo aos brasileiros e brasileiras um #Feliz2016, com esperança renovada de um Brasil justo, no caminho certo para um futuro melhor."

Dilma afirmou que a agenda do ano que vem será de reformas que irão "aprofundar a democracia e fortalecer as bases do crescimento sustentável". "Acredito na força do nosso povo e na agenda que traçamos para o Brasil", escreveu. "Devemos nos empenhar no essencial: um País forte para todos os brasileiros", afirmou.

