Dilma recebe título de cidadã baiana nesta quinta-feira

Em um tour pelo Nordeste, a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) participará, nesta quinta-feira, 16, de dois atos na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). No primeiro, às 12h30, ela irá receber o título de cidadã baiana, proposto pelo deputado estadual Rosemberg Pinto, líder do PT na Assembleia.

Em seguida, ela participa de uma manifestação, no estacionamento da Assembleia, em favor dela e contra o presidente interino, Michel Temer (PMDB). Inicialmente, este ato estava previsto para o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, mas teve o local modificado por conta da previsão de chuva para esta quinta, segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação.

Nesta quarta, 15, ela participou de uma audiência pública em João Pessoa (PB) e na sexta, 17, estará em Recife (PE) para um ato "em defesa da democracia e contra o golpe".

Insatifação

A manifestação, na capital baiana, deve ter a participação de partidos aliados ao PT, além de movimentos sociais e centrais sindicais. "Queremos demonstrar o apoio à presidente e sua insatisfação com esse governo golpista. Ela foi retirada de forma ilegal e imoral e vamos continuar lutando contra o golpe", disse Everaldo.

