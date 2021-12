Dilma recebe reivindicações de manifestantes em Salvador

Assim que pisou em solo soteropolitano, na manhã desta quinta-feira, 4, a presidente Dilma Rousseff conversou com um grupo de 18 representantes de movimentos sociais. O encontro aconteceu na Base Aérea, quando Dilma recebeu as reivindicações dos manfiestantes e avaliações sobre a reforma política.

A viagem da presidente a Salvador estava prevista para o mês passado, mas foi adiada para esta quinta-feira devido à onda de protestos populares que tomou conta do País.

Ainda nesta manhã, por volta de 11h, a presidente seguiu para o Centro de Convenções da Bahia, onde está participando da cerimônia de lançamento do Plano Safra Semiárido, que vai apresentar medidas de fortalecimento da produção agrícola na região Nordeste.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) e a Presidência da República montaram um forte esquema policial no local, para manter manifestações distantes.

No início desta tarde, a presidenta Dilma está entregando 323 máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras a 269 municípios baianos, além de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola. Após a entrega, é esperada fala da presidente, que marca o lançamento do Plano.

O governador Jaques Wagner e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, também participam do lançamento. De acordo com informações do Minsitério do Desenvolvimento Agrário, o Plano será o primeiro voltado especificamente para a região do semiárido nordestino.

Atualmente, a região abriga 1,6 milhão de estabelecimentos agropecuários, dos quais 90% possuem menos de 100 hectares e 75% uma abrangência inferior a 20 hectares. São áreas que sofrem com os efeitos da estiagem, que é considerada a mais grave dos últimos 50 anos.

