Dilma recebe diploma do TSE como primeira presidenta do Brasil

Em breve discurso, a presidente eleita, Dilma Rousseff, declarou nesta sexta-feira, 17, ser "uma imensa emoção" receber o diploma da Justiça Eleitoral. "Sem sombra de dúvida é uma imensa emoção receber este diploma da corte responsável pelo processo eleitoral brasileiro".

Para ela, essa diplomação representa uma emoção tanto para a sua trajetória política quanto como mulher brasileira. Destacou também o desafio de suceder Lula, sua responsabilidade junto às mulheres brasileiras e as prioridades de seu governo, que serão a saúde, a educação, a segurança e a estabilidade econômica.

A presidente eleita ressaltou ainda a importância das eleições para o processo democrático e para a República. "As eleições propiciam o debate de grandes questões e confronto de projetos para o futuro do País, permitindo o julgamento soberano do eleitor".



A presidente eleita Dilma Rousseff e o seu vice, Michel Temer, receberam na tarde de hoje os diplomas da Justiça Eleitoral que lhes confere o mandato de quatro anos, a partir de 1º de janeiro de 2011.



Em discurso na cerimônia de diplomação de Dilma, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, fez um breve relato do aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral, passando pela edição do primeiro código eleitoral brasileiro, pelo estabelecimento do voto secreto e do direito feminino ao voto, até o desenvolvimento das urnas eletrônicas.



"Desde a sua criação, a Justiça eleitoral, salvo nos momentos de eclipse institucional, tem zelado pela concretização dos valores republicados cuidando de modo especial para que a vontade dos eleitores possa expressar-se", disse o ministro, que deu início à cerimônia por volta das 17h20, e concluiu a sessão cerca de 20 minutos depois.



"Ao outorgar os diplomas à excelentíssima senhora Dilma Rousseff, e ao excelentíssimo senhor Michel Temer, o Tribunal Superior Eleitoral declara que ambos encontram-se legalmente aptos a tomar posse no Congresso Nacional, nos respectivos cargos de presidente e vice-presidente da República", declarou Lewandowski.

