Dilma recebe "abraço" solidário de mulheres em Salvador

A presidente Dilma Rousseff (PT) foi "abraçada" por um grupo de mulheres que realizou um ato nesta terça-feira, 26, na Fazenda Cassange, na estrada do CIA - Aeroporto. O "abraçaço" aconteceu durante a cerimônia de entrega de 2.800 imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida, que contou com a presença da petista.

Durante o evento, Dilma deixou o protocolo de lado para interagir com o grupo de cerca de 200 mulheres. Elas foram para o local para prestar solidariedade à Dilma. As manifestantes levaram flores vermelhas e balões em formato de coração.

Dilma recebeu os presentes, conversou com algumas manifestantes e tirou fotos com elas. Durante o evento, as mulheres cantavam "não vai ter golpe, vai ter luta", "Dilma guerreira da pátria brasileira" e "no meu país eu boto fé, porque ele é governado por mulher".

O movimento desta terça foi inspirado no "Abraçaço pela Democracia" realizado por cerca de 400 mulheres em Brasília, um dia após a aprovação da abertura do impeachment na Câmara. Na ocasião, Dilma, em um gesto inusitado, desceu a rampa do Palácio para cumprimentar as manifestantes.

Além das mulheres, deputados federais e estaduais, o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, entre outras lideranças políticas estão no local. Membros do Movimento Sem-Terra (MST) e da Centro Única dos Trabalhadores (CUT) também acompanharam o ato.

