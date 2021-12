Dilma permanece recolhida no 2º dia de descanso em Inema

A presidente Dilma Rousseff não apareceu na praia de Inema neste sábado, 29, segundo dia de descanso na praia reservada da Base Naval de Aratu, no subúrbio de Salvador, onde veio passar o Réveillon com a mãe, a filha, o genro e o neto.

Apesar do forte calor que convidava a um mergulho nas águas mornas do mar da Bahia, o sábado ensolarado só foi curtido, mesmo, por moradores de São Tomé de Paripe e bairros vizinhos. Desde cedo, dezenas de famílias lotaram a faixa de areia aberta aos banhistas que fica separada, por um muro de concreto, da base militar onde a presidente está hospedada.

A presença de presidentes no local já não é novidade para os frequentadores. Antes de Dilma, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) costumavam passar a virada do ano e as férias em Aratu, onde a privacidade é garantida, já que a comunidade fica a cerca de 1,5 mil metros da residência oficial, lotando a praia no feriadão.

Moradora da Bela Vista de São Caetano, a técnica de enfermagem Renilda dos Santos Pereira nem sabia que a presidente Dilma estava a poucos metros dali. "Taí?", disse ela, olhando para o muro de concreto e, na sequência, emendando: "Eles não se misturam com o povo. É uma desigualdade social incrível", reflete.

