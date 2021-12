Dilma participa de velório do filho de Alckmin em São Paulo

A presidente Dilma Rousseff viajou para São Paulo nesta sexta-feira, 3, onde participou do velório de Thomaz Alckmin, de 31 anos, filho do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Carapicuíba, na quinta, 2. O corpo de Thomaz foi velado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Morumbi.

Dilma chegou ao hospital acompanhada dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, da Justiça, José Eduardo Cardozo, e da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. A presidente e os ministros desembarcaram no aeroporto de Congonhas por volta de 11 horas, e seguiram diretamente para o hospital. Eles deixaram o velório antes das 13h30 e não falaram com a imprensa.

A petista não compareceu ao enterro realizado nesta tarde na cidade de Pindamonhangaba, interior paulista. Na noite de quinta, 2, Dilma lamentou a morte de Thomaz Alckmin em nota enviada para imprensa. "Com muito pesar e tristeza, apresento ao governador Geraldo Alckmin e à sua esposa, senhora Maria Lúcia Alckmin, meus sinceros e profundos pêsames pela morte de seu filho Thomaz Alckmin, que estava entre as vítimas do trágico acidente de helicóptero, ocorrido em São Paulo. Presto, neste momento de dor e consternação, minha solidariedade e sentidos pêsames aos pais, familiares e amigos das vítimas", diz o comunicado.

Além de Thomaz Alckmin, mais quatro pessoas morreram na queda do helicóptero. Os corpos das vítimas foram liberados do Instituto Médico-Legal (IML) na manhã desta sexta.

