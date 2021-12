Dilma: 'Panelaços são manifestações normais da democracia'

A presidenta Dilma Rousseff disse que as manifestações ocorridas na terça-feira, 5, à noite, durante o programa do PT na televisão, são normais em um país democrático como o Brasil.

Panelaços são normais na democracia, afirma Dilma

"[Vi o panelaço] da mesma forma que eu vejo outras manifestações. Em outros países, manifestações assumindo a forma de panelaço ou qualquer outra forma não são consideradas normais. No Brasil, elas são normais. Nós construímos a democracia. Então, respeitar a manifestação livre das pessoas é algo que conquistamos a duras penas. Vejo como mais uma manifestação de uma posição diferente da outra", disse.

Perguntada por jornalistas sobre o motivo de não ter gravado uma mensagem no programa da legenda, a presidenta respondeu: "Nem sempre eu participo do programa do PT".

No Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Jaques Wagner destacou o caráter democrático das manifestações, mas disse que as pessoas que protestaram contra a propaganda do PT deveriam "gritar pela reforma política".

"Eu acho que é nisso que a rua deveria acreditar. Eu acho que os que batem panela deveriam gritar pela reforma política. Só a reforma política dará tranquilidade ao exercício da política sadia no Brasil", defendeu.

Wagner destacou a necessidade de punir corruptos e de suspender o financiamento empresarial das campanhas eleitorais.

Para o ministro, o partido está "pagando caro" por não ter feito a reforma política no primeiro ano de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. "O PT tem, na minha opinião, um grande erro e está pagando muito caro agora. Foi não ter feito a reforma política no primeiro ano do governo do presidente Lula."

