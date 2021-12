Dilma não participará do Carnaval, diz Planalto

A presidente Dilma Rousseff desembarcou na Base Aérea de Salvador às 13h10 de sexta-feira, 8, para passar o feriadão de Carnaval. Dilma foi recebida pelo governador Jaques Wagner (PT) e embarcou, em seguida, em um helicóptero da Força Aérea para a Praia de Inema, área reservada da Marinha na Base Naval de Aratu.

Como no Carnaval de 2012, a presidente veio acompanhada da família: a mãe, Jane, a filha, Paula, o genro, Rafael Covolo, o neto, Gabriel, e a tia Diva. Ela deve permanecer em Salvador até a próxima terça, 12.

Em nota postada no site do Palácio do Planalto é informado que a presidente vai descansar em Inema e não participará de atividades festivas. O governo da Bahia nega que a presidente irá ao circuito do Carnaval. Mas fontes do governo não descartam a possibilidade de Dilma ir ao Campo Grande no domingo à tarde, quando o governador tradicionalmente recebe convidados e a imprensa no camarote oficial do Circuito Osmar.

Um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, o Circuito Osmar fica entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves. Por ali desfilarão amanhã estrelas do axé music, como os cantores Ivete Sangalo, Aline Rosa e Tomate, e os blocos Araketu e Eva.

Salvador também foi o destino escolhido por Dilma para passar o Carnaval no ano passado, quando permaneceu todo o tempo reclusa, com a família, na Praia de Inema. Em 2010, contudo, a então candidata à Presidência da República esteve na capital baiana e participou, no sábado à noite, da saída do bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu, sendo uma das escolhidas para soltar uma pomba branca durante o ritual de saída do Ilê.

Mas nem isso a presidente Dilma deve repetir, neste Carnaval, já que não consta na agenda do governador a ida dele ao Curuzu, neste sábado, 9, à noite, segundo informação da sua assessoria.

