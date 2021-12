Dilma: Minha Casa Minha Vida não vai parar por conta do ajuste fiscal

A presidente Dilma Rousseff declarou na tarde desta terça-feira, 12, que o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), assim como outros programas sociais, não vai parar por causa do ajuste fiscal tocado pela equipe econômica. Em entrevista coletiva após reunião com o Comitê Organizador das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, ela destacou que, no fim do segundo mandato dela, em 2018, o programa terá beneficiado cerca de 6,750 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 25 a 27 milhões de pessoas.

"O Brasil está passando por momento de dificuldade e fazendo o ajuste fiscal, mas esse programa, assim como os outros programas sociais, não vai parar", afirmou. Dilma destacou que, desde o início do programa, já foram entregues 2,1 milhões de casas em todo o País e que há outras 1,6 milhão em construção. Só na capital carioca, ela ressaltou que já foram entregues 40 mil casas e há outras 40 mil em construção. Pela manhã, a presidente participou de cerimônia de entrega de 1.484 unidades na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

