Dilma mantém título de "presidenta" nas redes sociais

Uma semana após ter seu impeachment aprovado no Senado, Dilma Rousseff (PT) ainda mantém o título de "presidenta do Brasil" no Twitter. O mesmo acontece em sua página no Facebook.

A medida pode ser uma estratégia para reforçar a tese defendida pela petista, que o governo do presidente Michel Temer (PMDB) é ilegítimo. Dilma diz que foi vítima de um "golpe" para tomar o poder, que ignorou, segundo ela, a decisão dos eleitores na urna.

Estratégia ou não, a situação chamou a atenção de internautas, que comentaram o assunto nas redes sociais.

