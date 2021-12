Dilma: manifestações devem ser recebidas com tranquilidade

A presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar, nesta quinta-feira, 12, que manifestações são parte da democracia e devem ser recebidas com "absoluta tranquilidade", referindo-se aos protestos marcados para domingo, 15, contra o governo, em várias cidades do país. Dilma participou nesta manhã da inauguração de obras no terminal portuário do Rio de Janeiro.

"Manifestação, no Brasil, a gente tem que olhar com absoluta tranquilidade. Todas as pessoas têm direito de se manifestar e criticar quem quer que seja", declarou a presidenta, condenando eventuais atos violentos em protestos. "Só [há] uma coisa que nenhum de nós pode aceitar, é que isso se transforme em violência contra pessoas ou contra o patrimônio público ou privado", completou.

Dilma lembrou que a violência em manifestações deixou vítimas como o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, morto por rojão disparado em meio a um prostesto, no centro do Rio de Janeiro, em 2013. "Foi um momento muito triste em um ciclo de manifestações importantes e pacíficas até determinado momento".

"Pode se manifestar, deve se manifestar, faz parte do crescimento do país, do aprimoramento da cidadania. Agora, sem violência", frisou.

