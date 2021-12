Dilma: "Lula terá os poderes necessários para ajudar o país"

A presidente Dilma Rousseff cedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 16, e durante fala destacou o "compromisso" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o equilíbrio fiscal e o controle da inflação. Essa foi a primeira vez que a presidente falou após a nomeação do ex-presidente como ministro da Casa Civil.

"O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso pela estabilidade fiscal e controle da inflação. Compromisso esse que não é meramente retórico", disse Dilma.

Perguntada se Lula teria "superpoderes", a presidente tentou minimizar a possibilidade de seu antecessor, e principal fiador político, atuar de fato como uma espécie de primeiro-ministro, o que esvaziaria seu poder no cargo. "O presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para ajudar o Brasil", afirmou a presidente.

Dilma também negou os rumores de que a chegada de Lula ao governo levaria à troca no comando do Ministério da Fazenda e no Banco Central."

"Nem o ministro Nelson Barbosa [Fazenda] nem o ministro Tombini {BC]. Pelo contrário. Eles estão mais dentro do que nunca", disse. "Tem coisa que está um pouquinho acima no noticiário especulativo", afirmou a presidente.

Nomeação

O Palácio do Planalto confirmou nesta quarta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o novo ministro da Casa Civil no lugar de Jaques Wagner.

O anúncio oficial de Lula como ministro do governo da presidente Dilma põe fim a um impasse que começou há pelo menos duas semanas. No último dia 4, o ex-presidente e agora ministro foi conduzido coercitivamente pela PF (Polícia Federal) durante a 24ª fase da operação Lava Jato.

Aliados propuseram a ida de Lula para um ministério como uma forma de ele conseguir foro privilegiado para que, assim, as investigações que tramitam contra ele na Justiça Federal do Paraná e na Justiça de São Paulo passem a tramitar no STF (Supremo Tribunal Federal).

A chegada de Lula ao ministério da presidente Dilma acontece três dias depois de manifestações contra o governo Dilma e o PT terem reunido três milhões de pessoas em todo o país de acordo com a PM (Polícia Militar). Entre os principais alvos dos manifestantes estavam a presidente Dilma e Lula.

adblock ativo