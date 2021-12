Dilma, Lula e ministros chegam para missa de Campos

A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e ministros, como Aloizio Mercadante já estão no Palácio Campo das Princesas para o início da missa de corpo presente do ex-governador Eduardo Campos e dos auxiliares mortos em um desastre de avião, na quarta-feira. Ao chegarem ao local reservado às autoridades, eles foram recebidos com gritos de "Eduardo, guerreiro do povo brasileiro".

Também estão presentes a ex-ministra Marina Silva e a direção do PSB. Marina devera ser indicada candidata a presidente pelo PSB na quarta.

A previsão é de que cerca de 150 mil pessoas estarão nas ruas do entorno, acompanhando o velório. As fotos de Campos e de dois auxiliares foram colocadas ao lado de cada um dos caixões.

