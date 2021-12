O governo federal lançou, na manhã desta quarta-feira, 20, a página do Palácio do Planalto no Facebook. Em um vídeo de menos de um minuto, a presidente Dilma Rousseff apresenta o espaço e convida os internautas para curtirem a novidade. "Ela foi lançada para ser mais um espaço para você acompanhar de perto as atividades do governo federal. Vamos também debater a evolução dos cinco pactos", diz Dilma, lembrando das propostas lançadas por ela durante as manifestações de junho.

Dilma lança página da Presidência no Facebook

A página traz ainda uma lista de regras de utilização com nove itens. "Expresse-se respeitosamente"; "Não publique propagandas político-partidárias ou opiniões favoráveis ou contrárias a candidatos e partidos políticos"; "Linguagem chula e de baixo calão não será permitida", são algumas das regras.

Além do vídeo com a apresentação da presidente, das regras e de uma sessão sobre os cinco pactos, a página tem uma linha do tempo com todos os presidentes da República desde 1889, inclusive os que comandaram o País durante os 21 anos do regime militar. Até o momento, a página tem cerca de 630 curtidas. O endereço é: www.facebook.com/PalacioDoPlanalto.

Pelo Twitter



A presidente aproveitou também outra rede social para divulgar a nova página. Em seu perfil oficial no Twitter, Dilma propagandeou a estreia da fan page no Facebook:

Estreia hoje a página da Presidência no Facebook https://t.co/AwsYzqPYY4 — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 20, 2013

O https://t.co/AwsYzqPYY4 é + um espaço para você acompanhar de pertos as atividades do governo federal — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 20, 2013

