Dilma lamenta morte do filho mais novo de Geraldo Alckmin

A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota em que manifesta pesar pela morte de Thomaz Alckmin, filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Thomaz morreu em um acidente de helicóptero ocorrido na tarde dessa quinta-feira (2), na Estrada da Fazendinha, no município de Carapicuíba, zona oeste da Grande São Paulo.

Na nota, a presidente presta solidariedade ao governador e à primeira-dama, Maria Lúcia Alckmin, e também aos parentes das outras vítimas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, mais quatro pessoas morreram na queda do helicóptero.

"Com muito pesar e tristeza, apresento ao governador Geraldo Alckmin e à sua esposa, senhora Maria Lúcia Alckmin, meus sinceros e profundos pêsames pela morte de seu filho Thomaz Alckmin, que estava entre as vítimas do trágico acidente de helicóptero, ocorrido em São Paulo. Presto, neste momento de dor e consternação, minha solidariedade e sentidos pêsames aos pais, familiares e amigos das vítimas", diz o texto divulgado ontem à noite pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República.

