Dilma lamenta execução de brasileiro na Indonésia

A presidenta Dilma Rousseff informou, em nota, que o embaixador do Brasil em Jacarta, na indonésia, está sendo chamado a Brasília para consultas. No comunicado, Dilma diz que "tomou conhecimento - consternada e indignada - da execução do brasileiro Marco Archer, ocorrida hoje (17) às 15h31 - horário de Brasília - na Indonésia".



O carioca Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, foi fuzilado por tráfico de drogas. Ele foi o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.



A seguir, a íntegra da nota:



"A presidenta Dilma Rousseff tomou conhecimento - consternada e indignada - da execução do brasileiro Marco Archer, ocorrida hoje às 15h31 - horário de Brasília - na Indonésia.



Sem desconhecer a gravidade dos crimes que levaram à condenação de Archer e respeitando a soberania e o sistema jurídico indonésio, a presidenta dirigiu pessoalmente, na sexta-feira última (16), apelo humanitário ao seu homólogo Joko Widodo para que fosse concedida clemência ao réu, como prevê a legislação daquele país.



A presidenta Dilma lamenta profundamente que esse derradeiro pedido, que se seguiu a tantos outros feitos nos últimos anos, não tenha encontrado acolhida por parte do chefe de Estado da Indonésia, tanto no contato telefônico como na carta enviada, posteriormente, por Widodo.



O recurso à pena de morte, que a sociedade mundial crescentemente condena, afeta gravemente as relações entre nossos países.



Nesta hora, a presidenta Dilma dirige uma palavra de pesar e conforto à família enlutada".

A presidente também publicou mensagens sobre o caso em sua conta no Twitter:

Neste momento triste, meu pesar e conforto à família enlutada. O Embaixador do Brasil em Jacarta está sendo chamado para consultas — Dilma Rousseff (@dilmabr) 17 janeiro 2015

Lamentoprofundamente que esse derradeiro pedido não tenha encontrado acolhida por parte do Chefe de Estado da Indonésia — Dilma Rousseff (@dilmabr) 17 janeiro 2015

Sem desconhecer a gravidade dos crimes q levaram à condenação de Archer e respeitando a soberania da Indonésia, dirigi apelo humanitário — Dilma Rousseff (@dilmabr) 17 janeiro 2015

Tomei conhecimento - consternada e indignada - da execução do brasileiro Marco Archer ocorrida hoje na Indonésia. — Dilma Rousseff (@dilmabr) 17 janeiro 2015

