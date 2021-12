Dilma já está em Nova York sem agenda oficial para hoje

A presidente Dilma Rousseff chegou em Nova York por volta das 6 horas e levou mais de uma hora no trânsito para chegar ao hotel onde ficará hospedada.

Dilma estava bem disposta e acompanhada da filha Paula, além da comitiva formada pelos ministros Aloizio Mercadante (Educação), Luiz Alberto Figueiredo (Relações Exteriores), Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Helena Chagas (Secretaria de Comunicação Social), e do assessor de Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia.

Dilma não quis conversar com a imprensa que a aguardava na entrada do hotel e, ao ver os jornalistas, apenas brincou: "Vocês chegaram cedo". A presidente não tem agenda prevista para esta segunda-feira, 23, em Nova York. A ideia é ficar dedicada aos últimos preparativos do discurso que fará nesta terça, 24, na abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU.

