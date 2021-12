Dilma indica ao Senado novos ministros do STJ

A presidente Dilma Rousseff enviou ao Senado Federal, para apreciação, a indicação de três nomes para compor o quadro de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As mensagens com as indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 12.

Dilma indica Regina Helena Costa, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede na cidade de São Paulo, para ocupar a vaga destinada a juízes federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da da ida do ministro Teori Albino Zavascki para o STF.

Rogério Schietti Machado Cruz, procurador de Justiça, foi indicado para a vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do ministro Francisco Cesar Asfor Rocha.

Para a vaga exclusiva de desembargadores dos Tribunais de Justiça, a presidente encaminhou o nome de Paulo Dias de Moura Ribeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele deverá ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Massami Uyeda.

