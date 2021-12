Dilma inaugura estação e entrega moradias na Bahia

Após conseguir algum fôlego com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de mudar o rito de impeachment e dar ao Senado o poder de barrar o processo, a presidente Dilma Rousseff vem à Bahia nesta terça-feira, 22, para cumprir agenda em dois municípios.

Primeiro, Dilma participa, junto com o governador Rui Costa, da entrega da Estação Pirajá do metrô, em Salvador. O evento marca a conclusão do projeto original da Linha 1 (Lapa-Pirajá) do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas.

A licitação do tramo 3 da Linha 1 (Pirajá-Águas Claras) deverá sair no próximo ano, segundo informou nesta segunda, 21, em coletiva de imprensa Grace Gomes, superintendente de Mobilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A estação metroviária de Pirajá será ligada por meio de uma passarela ao terminal rodoviário de Pirajá, que passa por reforma e ampliação realizadas pela concessionária CCR - responsável pelas obras do metrô.

O objetivo das intervenções é possibilitar a integração entre metrô e ônibus. Depois da inauguração da estação de metrô, Dilma e Rui seguem para Camaçari, na região metropolitana de Salvador, para entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Minha Casa

Serão entregues nesta terça 3.544 moradias em três municípios baianos: 1.104 unidades em Camaçari, mil em juazeiro e outras 1.440 em Simões filho. Dilma estará em Camaçari e o evento terá transmissão ao vivo para os municípios envolvidos. Em todo o país, serão 7.555 unidades entregues nesta terça

Além dos municípios baianos, entram na lista Brasília (DF), Campo Grande (MS), Ponta Grossa (PR) e Santa Cruz do sul (RS). As moradias são da faixa 1 do programa, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil.

Conforme dados apresentados por representantes dos governos estadual e federal, 254 mil unidades já foram contratadas na Bahia, das quais 202,5 mil da faixa 1. Já foram entregues 164 mil moradias no estado. O investimento na Bahia é de R$ 16,5 bilhões (com R$ 9,5 bilhões referentes à faixa 1).

adblock ativo