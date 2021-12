Dilma ignora impeachment durante evento em Salvador

Na rápida visita a Salvador na manhã desta quarta-feira, 6, a presidente Dilma Rousseff prestigiou os militares do navio-doca Multipropósito Bahia e cerca de mil manifestantes ligados ao PT e PCdoB, além de um grupo da Fundação Jesus levado pelo deputado Pastor Isidório de Santana (PDT), que se concentraram na em frente do terminal marítimo para gritar a palavra de ordem dos que apoiam o governo: "Não vai ter golpe".

Enfrentando o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a presidente tem procurado participar de eventos que compõem uma "agenda positiva". Mas, ao contrário dos outros eventos, no desta quarta, no convés de voo do navio Bahia, ela ignorou o tema impeachment e tampouco se referiu à crise política.

O papel de defesa de Dilma ficou a cargo do governador Rui Costa (PT), que aproveitou o temporal que caia como gancho. "Quero saudar todos os baianos e baianas que estão debaixo dessa chuva lá embaixo no meio da rua, pedindo respeito à Constituição, respeito à legalidade e defendendo aquilo que nós acreditamos, numa democracia, e as Forças Armadas existem para isso, defender a nossa Constituição, a legalidade, legitimidade do voto", disse.

Rui argumentou que a "democracia não fica em pé se a Constituição e o voto do cidadão não forem respeitados, e esse povo lá fora está dizendo que quer que o seu voto, que a legalidade seja respeitada neste país". E ironizou a pretensão do vice-presidente Michel Temer. "Se alguém quer chegar ao governo central, que se candidate e ofereça suas propostas ao povo brasileiro para que ele possa, eventualmente votar, no momento oportuno".

Alguns dos manifestantes levaram placas para o Comércio (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Defesa da soberania

Enquanto os manifestantes faziam a festa em favor de Dilma na Avenida da França, em frente ao terminal marítimo, a presidente lia um discurso recheado de elogios às Forças Armadas no alto do navio.

Conforme ela, o país não pode se descuidar da defesa de nossa soberania. "Motivo pelo qual é preciso investir sempre e mais na capacitação das nossas Forças Armadas", mesmo "em uma fase de ajuste que estamos atravessando".

Citou que em função dos projetos estratégicos das Forças Armadas, "na proposta de revisão da Lei Orçamentária de 2016, incluímos o abatimento na meta de superávit de R$ 3,5 bilhões destinados ao Ministério da Defesa para garantir a continuidade desses projetos". Após discurso, Dilma foi à sacada do navio e acenou para os militantes.

Antes de a presidente falar, o comandante da Marinha, almirante Eduardo Ferreira, saudou o navio com frase que deveria ser estendida ao Planalto que atravessa turbulência: "Que o Senhor dos Navegantes o proteja e que navegue com bons ventos e mares tranquilos".

