Dilma grava entrevista para o Programa do Jô, no Alvorada

Em entrevista ao apresentador Jô Soares, gravada na tarde desta sexta-feira, 12, no Palácio da Alvorada, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre Petrobras, alianças políticas, saúde e educação. A entrevista durou cerca de 70 minutos, na biblioteca da residência oficial da presidenta. Dilma demonstrou bom humor durante a entrevista, mesmo diante de "saias justas", como quando perguntada sobre sua relação com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Nesse momento, a presidenta respondeu com um sorriso.

No final da tarde, o perfil oficial de Dilma no Instagram publicou uma foto dela com o apresentador. Ao lado, uma frase da presidenta exaltando a produção do pré-sal no país. "A produção do pré-sal é uma realidade. Estamos batendo recorde de novo na produção". A Rede Globo exibirá a entrevista no início da madrugada deste sábado (13).

No dia 18 de maio Dilma já havia recebido Jô Soares, naquela oportunidade no Palácio do Planalto. O compromisso de então não constou na agenda oficial, a exemplo da entrevista de hoje, quando a agenda da presidenta registrava apenas um encontro com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva.

