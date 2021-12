Dilma garante que Brasil "vai crescer" e "reduzir inflação"

Para uma platéia amiga, formada por moradores de um conjunto do Minha Casa Minha Vida que entregou na cidade de Juazeiro, norte da Bahia (às margens do Rio São Francisco), além de centenas de integrantes de movimentos sociais parceiras do governo como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, a presidente Dilma Rousseff se esforçou em distribuir sorrisos, abraçar e cumprimentar as pessoas na sua primeira etapa de sua agenda baiana na manhã desta sexta-feira, 14.

Sem uma referência direta à situação ruim que passa, a presidente voltou a dizer que o Brasil está numa "travessia" que ela vê com "otimismo e esperança". Disse que quando se está diante de uma situação difícil quando a enfrenta com "coragem e determinação" fica mais fácil resolver o problema. E insistiu que fará o País dar certo. "O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação, o Minha Casa minha Vida 3 vamos lançar até o dia 10 de setembro e isso significa mais três milhões de casas", discursou, explicando que o programa é uma das armas do governo para "movimentar a economia".

Na solenidade de entrega das chaves do Condomínio Residencial Juazeiro I, o prefeito do município Isaac Carvalho (PCdoB) presenteou Dilma com uma imagem da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Grotas. "Tenho certeza que vai proteger a senhora", disse numa alusão à crise por que passa o Palácio do Planalto. Nesta sexta, foram entregues 1.480 imóveis do Minha Casa Minha Vida, que possuem dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço.

"Democracia tem que ser respeitada. É com Dilma que o Brasil vai seguir em frente", reforçou o prefeito que fez um pedido meio irrealizável a curto e médio prazo, a que o governo transponha as águas do Rio Tocantins para o São Francisco que agoniza com uma redução drástica do seu leito. Dilma respondeu que não seria fácil transpor as águas do Tocantins, mas sugeriu que isso deve ser feito no futuro. Aproveitou para anunciar que, em breve, vai estar inaugurando os primeiros 49 quilômetros do canal de transposição do Rio São Francisco.

Ao discursar no evento, o governador da Bahia Rui Costa fez uma comparação que muitos torceram o nariz devido à lembrança das chamadas "pedaladas fiscais" que a gestão de Dilma enfrenta no Tribunal de Contas da União. Para incentivar os novos moradores do condomínio de Juazeiro, Rui perguntou às pessoas: "quem anda de bicicleta aqui?". Muita gente levantou a mão. O governador prosseguiu. "Quem anda de bicicleta sabe que tem que pedalar senão cai. Aqui é a mesma coisa. Se não pagar a prestação o programa vai parar", disse. De Juazeiro, Dilma seguiu para Salvador, onde tem mais dois compromissos.

