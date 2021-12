Dilma fará homenagem ao dia das mães pelas redes sociais

A exemplo do que fez no Dia do Trabalho, a presidente Dilma Rousseff vai usar as redes sociais para cumprimentar as mães brasileiras pelo seu dia, a ser comemorado no próximo domingo, 10. Dilma tem evitado se expor em pronunciamentos em cadeia de rádio e TV desde o "panelaço" de que foi alvo no Dia da Mulher, em 8 de maio. Ela também não falará no programa do PT que irá ao ar nesta terça-feira, 5.

Em 2012, com a popularidade em alta, quando a situação política e econômica era bem diferente no País, Dilma convocou cadeia de rádio e TV no Dia das Mães para anunciar o lançamento do Programa Brasil Carinhoso, que prometia tirar da miséria absoluta todas as famílias brasileiras com crianças de até 6 anos de idade.

No ano passado, a cinco meses das eleições presidenciais, Dilma evitou ir à TV pelo Dia das Mães, e preferiu usar sua conta no microblog Twitter para se manifestar sobre a data.

adblock ativo