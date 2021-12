A presidente Dilma Rousseff (PT) citou de forma discreta a crise política no Brasil, durante a cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, que acontece na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque (EUA), nesta sexta-feira, 22.

Chegou-se a cogitar que a petista fosse denunciar um possível "golpe" que estaria sofrendo, mas essa possibilidade foi criticada pela oposição e também por algumas instituições, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF). O principal argumento contrário era de que esse possível discurso de Dilma iria expor o país, espantando investidores internacionais.

Mesmo com repercussão, a presidente optou por um discurso mais cauteloso, mas não deixou de falar sobre o momento. "Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive meu país. A despeito disso, digo que o Brasil é um grande País, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia". Ela ainda completou: "Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir qualquer retrocesso", disse a presidente, criticando de forma discreta o processo de impeachment contra ela, que é analisado no Senado.

Dilma ainda agradeceu aos "líderes que expressaram solidariedade" a ela. Apesar de ter sido cautelosa no discurso oficial, ainda há a possibilidade da petista falar em "golpe" durante entrevistas coletivas no evento.

Paula Pitta

Dilma fala de crise, mas omite "golpe" em evento da ONU

Povo brasileiro saberá impedir qualquer retrocesso, diz Dilma na ONU from Agência Brasil on Vimeo.

adblock ativo