Dilma estuda mudanças na recém-anunciada equipe ministerial

Dilma Rousseff pode fazer mudanças nos seus recém-anunciados ministérios ainda no início do ano. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a petista estuda mudar dois ministros. Isso porque ela escolheu nomes provisórios enquanto aguarda uma posição da Procuradoria-Geral da República sobre os políticos envolvidos no esquema de desvio de recursos da Petrobras.

A presidente queria colocar Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) como ministro do Turismo, mas temia que ele fosse implicado na investigação de irregularidade da estatal.

Na investigação, Alves foi citado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como um dos beneficiários do esquema de corrupção. Caso isso seja confirmado, a petista já avisou ao vice-presidente Michel Temer que Alves perderia a vaga no primeiro escalão do governo.

A ideia do atual ministro Vinícius Lages, indicado do presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), deixar o cargo para ceder para Henrique Alves não agradou Renan Calheiros.

De acordo com a Folha, ele avisou aos ministros da Casa Civil, Aloizio Mercadante, das Comunicações, Ricardo Berzoini, e das Relações Institucionais, Pepe Vargas, que o PMDB pode assumir uma posição independente no Senado caso a substituição realmente aconteça.

