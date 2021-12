Dilma está em Brasília para acompanhar registro da chapa do PT no TSE

A ex-presidente Dilma Rousseff está em Brasília para acompanhar o registro da chapa do PT às eleições presidenciais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje é o último dia para a oficialização das candidaturas.

A petista chegou na manhã de hoje e almoça com governadores que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ex-prefeito Fernando Haddad, candidato a vice e possível substituto de Lula na chapa do PT. À noite Dilma retornará a Belo Horizonte para iniciar sua campanha ao Senado por Minas Gerais.

adblock ativo