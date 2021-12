Dilma entrega chaves do Minha Casa Minha Vida em Barreiras

A presidente Dilma Rousseff vem a Bahia nesta sexta-feira, 2, para entregar unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Barreiras, no oeste baiano. O evento será transmitido por meio de videoconferência para os municípios de Campo Formoso, Feira de Santana, Dias D'Ávila e Irecê, onde também serão entregues imóveis, totalizando 3,2 mil unidades.

De acordo com o governador Rui Costa, a Bahia se destacou como o Estado que mais conseguiu contratar e executar obras do programa. Ainda segundo o petista, até o final do ano, Dilma deve iniciar os serviços do Minha Casa Minha Vida 3.

adblock ativo