Dilma é recebida com frieza por público em desfile

A presidente Dilma Rousseff foi recebida com frieza pelo público que estava na Praça dos Três Poderes à espera do início do desfile do Sete de Setembro. Dilma cruzou a Esplanada dos Ministérios desfilando em um Rolls-Royce, vestindo a faixa presidencial.

A reportagem encontrou a Praça dos Três Poderes esvaziada no início da cerimônia, com menos de 20 populares. Algumas pessoas se aglomeravam na beira da pista - quando a presidente surgiu no Rolls-Royce, houve quem acenasse de forma tímida.

Segundo a última pesquisa Datafolha, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, tem 33% das intenções de voto no Distrito Federal, à frente da candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT), que aparece com 23%.

Depois do desfile, Dilma irá receber no Palácio da Alvorada "representantes de instituições da juventude" para tratar de reforma política. Está prevista uma coletiva de imprensa depois dessa agenda.

