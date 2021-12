Dilma e o país estão na expectativa do petrolão

O Carnaval chegou ao fim e agora as atenções, no Congresso Nacional e no Governo, voltam-se para o despojar das máscaras - a tão esperada divulgação da lista de parlamentares suspeitos de envolvimento nas fraudes em contratos de empreiteiras com a Petrobras. As ações de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra seis empresas já somam R$ 4,47 bilhões.



Em Brasília o clima é de expectativa e de um certo nervosismo. A divulgação da lista, que deverá repercutir sobre a nova CPI da Petrobras e até mesmo no andamento do Congresso, pode agravar, ainda mais, o isolamento vivido pela presidente Dilma Rousseff (PT).



Depois das denúncias da Operação Lava Jato apontando o envolvimento do PT em esquemas de corrupção da Petrobrás, Dilma vem enfrentando várias derrotas na Câmara dos Deputados, desde que o peemedebista Eduardo Cunha chegou à presidência da Casa. A presidente também tem sido alvo nas redes sociais e na oposição de manifestações a favor do seu impeachment.



Parlamentares e lideranças ouvidos por A TARDE afirmam que ainda não há elementos que justifiquem o impedimento de Dilma e também evitam fazer prognósticos sobre seus pares. justificam que é preciso aguardar a divulgação dos possíveis envolvidos nas fraudes da petrolífera.



Prejuízos



A preocupação maior, segundo revelaram, é que se há uma crise moral e ética gerada pela corrupção na Petrobras, há também uma preocupante crise econômica (energética, hídrica e inflacionária) e política, agravadas pelo distanciamento do governo com o Legislativo e a sociedade.



Da base da presidente, o senador Otto Alencar (PSD-BA) disse que só comentaria a lista depois das provas comprovando envolvimento de políticos. Mas considera a "crise séria" e que a Lava Jato é "muito negativo" para o Congresso e o governo.



"O pior é que o País parou diante da crise da Petrobras", observa o senador, lembrando que o aumento no custo do combustível e da energia impactam a indústria e as obras em andamento".



Otto lembrou, contudo, que a corrupção na Petrobras, como afirmou o ex-gerente, Pedro Barusco, vem desde o governo de Fernado Henrique Cardoso (FHC).

Secretário-geral do PMDB nacional e ex-ministro da Integração, Geddel Vieira Lima disse que a preocupação maior é o isolamento da presidente. Dilma, ressalta ele, tem que ouvir mais o País.



"Numa crise como esta o que se espera de um governante é ele ter uma relação com o parlamento. Só que este governo não tem articulação, a presidente se distancia e vê conspiração em tudo", argumenta Geddel.



O peemedebista lembra que a presidente terá que ter o apoio dos deputados para aprovar as medidas de ajuste fiscal para equilibrar a contas do governo. "E isso não será feito com a penalização do trabalhador e dos aposentados", avisa.



Líder do PSDB na última legislatura da Câmara e um dos articuladores da CPI da Petrobras, Antonio Imbassahy define como preocupante as denúncias de fraude na estatal.



"O PT estabeleceu com construtoras cláusulas nos contratados da Petrobras para atender o partido", acusa o tucano, dizendo que se houve pagamento de propina no governo FHC, como afirmou Barusco, foi entre empresa e funcionários, não com partido e o governo.



Imbassahy chamou de "autista" a postura de Dilma, que agora adota medidas impopulares que negou durante a campanha eleitoral, como o aumento de impostos e corte em benefícios trabalhistas previdenciários.



O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, reconhece que a presidente deve buscar abrir o diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado, com as lideranças dos partidos, "inclusive do PT", para se estabelecer a normalidade nas relações políticas.



Segundo ele, há necessidade de ajustes na economia, "um freio de arrumação", que precisarão do apoio do Congresso. O dirigente assinala, contudo, que as medidas anunciadas não devem interferir nas políticas sociais em curso.



Quanto à lista de possíveis políticos implicados na Lava Jato, Everaldo defende que quem tiver culpa deve ser punido. "Mas condenar a presidente Dilma antecipadamente, sem provas, é tentativa de golpe", afirmou.

