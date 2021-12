Dilma e Lula têm encontro reservado em Brasília neste sábado

Em busca de alternativas para a crise que tem abalado o governo, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva marcaram um café da manhã neste sábado, 15, no Palácio da Alvorada. O encontro não consta da agenda oficial de nenhum dos dois. A assessoria de imprensa do Planalto assim como a do ex-presidente Lula não repassaram informações sobre o encontro. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o café da manhã seria apenas entre os dois, sem a presença de nenhum ministro.

Durante toda a manhã, o entra-e-sai de veículos na residência oficial da Presidência foi moderado. Diante do Alvorada, apenas jornalistas e turistas. Dilma e Lula haviam se distanciado e o ex-presidente chegou a fazer críticas ao governo em alguns momentos. No entanto, nos últimos dias, eles parecem ensaiar uma reaproximação.

Durante a semana, Dilma participou de eventos em Brasília e em cidades nordestinas com plateias formadas majoritariamente por movimentos sociais favoráveis a ela. Lula cumpriu uma série de agendas na capital federal nesta semana. Na noite de sexta-feira, 14, o ex-presidente participou, em Brasília, de um seminário sobre Educação. Em entrevista, ao deixar o evento, disse que protestos são uma manifestação da sociedade, da democracia.

"Eu sou o único cara do mundo que não pode reclamar de protesto. Eu fiz protesto a vida inteira. E protestar, fazer oposição, tudo faz parte do jogo político, cansei de fazer (protesto)", disse ao ser indagado sobre as manifestações previstas para o domingo, 16. "Democracia não é um pacto de silêncio, é uma sociedade em movimento em busca de novas conquistas", afirmou o ex-presidente nesta sexta-feira.

