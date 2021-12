Dilma e Lula ficam de fora de comercial do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é símbolo indiscutível do PT, mas as próximas propagandas do partido pretende deixá-lo de fora. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a cúpula petista decidiu que Lula e a presidente Dilma não vão participar dos comerciais que o PT vai divulgar nas duas primeiras semanas de fevereiro.

A decisão é para priorizar a defesa da imagem da sigla, abalada pelos escândalos de corrupção. A medida também é para evitar protestos, como aconteceu em agosto do ano passado quando a aparição de Lula e Dilma na TV foi acompanha de panelaços em diversas cidades.

O conteúdo do programa ainda não foi decidido, já que vai depender do clima político do país após o fim do recesso parlamentar no Congresso.

