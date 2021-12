A presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram há pouco no 5º Congresso do PT em Salvador. Lula entrou de carro, acompanhado pelo ministro da Defesa e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner.

Antes de chegar ao local, Lula estava na casa de Wagner. Centenas de dirigentes e militantes aguardavam Lula e Dilma no salão onde ocorrerá a abertura do evento. Dilma chegou minutos depois de Lula, por estar vindo direto de uma agenda internacional que cumpria na Bélgica.

Dilma foi bastante aplaudida e ouviu gritos de "Olê, olê, olá, Dilma, Dilma", "pode tremer, pode tremer, aqui está a militância do PT". Dilma entrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil), que receberam menor destaque no anúncio de entrada, mas também foram aplaudidos.

Apesar de Dilma ter sido aplaudida e ovacionada, a chefe de cerimônia que fazia os anúncios pediu animação dos presentes, que não gritaram à altura que se esperava. As centenas de delegados e militantes aguardavam o início da cerimônia há duas horas, muitos sentados e deitados no fundo do salão, cansados das atividades e da espera pelo início do evento.

Marcada inicialmente para às 19h, a abertura atrasou mais de duas horas para aguardar Dilma, que veio diretamente da Bélgica para participar do Congresso.



Da redação, com Ana Fernandes, Ricardo Galhardo e Vera Rosa, enviados especiais | Estadão Conteúdo Dilma e Lula chegam ao Congresso do PT em Salvador

