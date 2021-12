Dilma e Graça acertam demissão da direção da Petrobras

Depois de reunião de 3 horas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff acertou com a presidente da Petrobras, Graça Foster, um cronograma de saída de toda a diretoria da estatal.

Graça Foster chegou ao Palácio por volta das 14h30, logo depois que Dilma retornou de viagem a Campo Grande (MS), e deixou a reunião pouco depois das 17h. A dirigente da empresa seguiu depois para o aeroporto de Brasília.

A presidente e os demais diretores integrantes da cúpula da Petrobras a princípio vão ficar no cargo até o fim de fevereiro. Dilma determinou que Graça se dedique nos próximos dias a levantar o prejuízo gerado pela corrupção.

