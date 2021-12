Dilma é alvo de piada em Dia da Mentira

Em um período de manifestações pró e contra o governo, o Dia da Mentira - celebrado nesta quarta-feira, 1º de abril - ganhou um caráter político. Alguns usuários deixaram as pegadinhas rotineiras e usaram a hashtag #DiaDaDilma para protestar nas redes sociais.

Às 11 horas, a expressão aparecia em terceiro lugar no Trendig Topics Brasil do Twitter. Além da hashtag #DiaDaDilma, os posts criticavam o discurso da presidente e apontavam supostas mentiras da petista, principalmente sobre os aumentos do preço da gasolina, da energia e dos impostos.

Os internautas também divulgaram uma foto de Maceió, em Alagoas, em que aparece uma faixa que foi colocada em uma passarela com os dizeres "Dia da Dilma".

