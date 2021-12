Dilma diz que Temer quer desmontar programas

A presidente afastada Dilma Rousseff (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 17, ao visitar o Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, em Salvador, que vê com naturalidade a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de negar recursos que pediam a anulação do processo de impeachment, que ela voltou a caracterizar como "golpe".

Dilma ainda criticou o que chamou de "vazamento seletivo" de gravações das delações premiadas e afirmou que o presidente interino, Michel Temer (PMDB), quer desmontar os programas sociais conquistados nos últimos 13 anos de governos do PT.

"Acredito que há de fato alguma tendência do Supremo de não querer tratar dessa questão antes de discutir o mérito. Estamos na fase preliminar do julgamento", afirmou a presidente, complementando que o "golpe fica cada dia mais claro".

"Deixa claro que esse impeachment tem muito pouca base no que eles chamam de pedaladas fiscais, nos seis decretos e no Plano Safra, que eu sequer participei da execução. Todos os governos anteriores a mim fizeram (pedaladas) e não era crime, e não é crime hoje", disse.

Investigações

Dilma voltou a defender as investigações da Lava Jato e aprovou as delações premiadas. "Não concordo com vazamentos seletivos, com o uso da investigação de forma parcial para atingir esse ou aquele. Sou a favor da investigação. Acho que quem deve tem que prestar contas".

Ela afirmou que o "governo provisório interino ilegítimo está desmontando toda a política social. "Querem acabar com o Bolsa Família, reduzindo o programa, desvirtuar o Minha Casa, Minha Vida, acabando na faixa que mais precisa, onde se concentram 60% do déficit habitacional do país", disse. "Querem aplicar um programa de governo que não passou pelas ruas. Só podem fazer isso com um golpe".

Na visita, Dilma foi aplaudida pelos alunos de judô que treinavam no local e foi recepcionada por um grupo de pessoas, que pediu o retorno dela à presidência.

O governador Rui Costa (PT) acompanhou Dilma na visita e, em seguida, participou da entrega, junto com o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), de 999 unidades habitacionais dos residenciais Ceasa I e II, na Estrada do Bom Sucesso (CIA-Aeroporto), que integram o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). (Ver ao lado).

adblock ativo