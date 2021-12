Dilma diz que Obama deve explicar espionagem até quarta

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira que a realização de uma visita de Estado a Washington, agendada para outubro, depende de condições políticas a serem criadas pelo presidente dos EUA, Barack Obama, após uma denúncia de espionagem a telefonemas, mensagens e emails de Dilma por parte de agência norte-americana.

Dilma, que se reuniu com Obama em São Petersburgo à margem de cúpula do G20 na quinta-feira, disse que o presidente dos EUA "assumiu responsabilidade direta e pessoal pela investigação das denúncias de espionagem", de acordo com o Blog do Planalto.

"O presidente Obama se comprometeu a responder ao governo brasileiro até quarta-feira o que ocorreu", afirmou Dilma a repórteres, segundo o Twitter do blog.

Reportagem exibida no domingo pelo programa "Fantástico", da TV Globo, com base em documentos vazados pelo ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) Edward Snowden, acusou a NSA de espionar emails, telefonemas e mensagens de texto de Dilma.

Após a denúncia, a presidente cancelou a viagem de uma equipe responsável por preparar a visita de Estado aos EUA, e uma fonte do governo brasileiro disse à Reuters que Dilma poderia cancelar a própria viagem se não recebesse um pedido de desculpas de Obama.

O Itamaraty também chamou o embaixador norte-americano em Brasília, Thomas Shannon, e deu prazo até sexta-feira para os Estados Unidos darem uma explicação por escrito sobre qual era a intenção da NSA em monitorar as comunicações de Dilma.

Os dois presidentes sentaram-se lado a lado na primeira sessão plenária do G20 e encontraram-se à margem da cúpula, na quinta-feira, para discutir a denúncia de espionagem.

Dilma, que retorna a Brasília nesta sexta-feira, disse ainda na entrevista coletiva em São Petersburgo que vai propor à ONU uma nova governança contra a invasão de privacidade.

adblock ativo