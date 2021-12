Dilma diz que jamais varreu nada para "baixo do tapete"

Em alusão as denúncias do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, a presidente Dilma Rousseff disse na noite desta segunda-feira, 15, que nem seu governo nem o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "jamais varreram nada para baixo do tapete".

Segundo ela, foram tomadas três medidas contra a corrupção: a criação de um Portal da Transparência dos gastos públicos, na internet; a autonomia para investigar dada a instituições como a Polícia Federal; e a nomeação de procuradores gerais de Justiça independentes.

"Nada teria sido descoberto se a Polícia Federal não tivesse investigado", disse. "Se você para de investigar, fica uma situação de paz e amor. Quando começamos a investigar, começou a aparecer", disse ela, em discurso no encontro de campanha com artistas e intelectuais no Teatro Oi Casa Grande no LeBron, na zona sul do Rio.

