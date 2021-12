Dilma deve participar de reunião do Diretório Nacional

A presidente Dilma Rousseff deve participar da reunião do Diretório Nacional do PT que ocorrerá no sábado, 20, em Brasília. O encontro será coordenado pelo presidente da legenda, Rui Falcão, e debaterá a "conjuntura nacional". Segundo a assessoria de imprensa do PT, Dilma informou ao partido que comparecerá ao debate, mas a assessoria do Planalto ainda não confirmou a presença dela no evento.

O encontro está programado para começar às 10 horas e deve durar todo o dia. Entre os integrantes do diretório petista estão os senadores Humberto Costa (PE) e Wellington Dias (PI), que é líder do PT no Senado, e o deputado José Guimarães, líder do partido na Câmara.

