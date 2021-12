Dilma deve participar de missa em Recife, às 10 horas

A presidente Dilma Rousseff participa, às 10 horas deste domingo, 17, em Recife, da missa de corpo presente do ex-governador Eduardo Campos, no palanque montado na praça da República, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, em Recife. Dilma estará ao lado da viúva de Eduardo Campos, Renata, e seus familiares, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que irá acompanhá-la, além do vice-presidente Michel Temer e vários ministros. Marina Silva, que já chegou a Recife, também estará na missa.

A presidente não pretende ficar para o velório. A ideia é de, depois de participar da missa e ficar ao lado da família do ex-governador, Dilma retorne para Brasília. O enterro de Eduardo Campos está previsto para às 17 horas.

Apesar de ter cancelado toda a sua agenda de campanha por três dias, depois da morte do presidenciável Eduardo Campos, neste sábado pela manhã a presidente esteve em uma produtora no Lago Sul, em Brasília. Ela foi rever algumas peças do programa eleitoral que começará a ir ao ar na terça-feira. Na sexta-feira, no Palácio da Alvorada, Dilma gravou algumas participações no programa.

Segundo o Estadão noticiou, a presidente não estava satisfeita com o modelo apresentado e pediu que muitos itens fossem refeitos. Depois, com a morte de Eduardo Campos, a presidente fez novas adaptações, para uma homenagem ao ex-governador de Pernambuco, que foi seu aliado por muitos anos.

Segunda-feira, Dilma retoma sua agenda de candidata à reeleição ao Planalto. Na noite de segunda, participa do Jornal Nacional, ao vivo. Sua participação estava marcada para quarta-feira da semana passada, dia da morte de Campos. Na terça-feira, Dilma irá a Rondônia, outro compromisso que acabou desmarcado por causa dos trágicos acontecimentos da semana passada.

