Dilma deve gravar entrevista com Jô Soares sexta-feira em Brasília

A presidente Dilma Rousseff deverá gravar nesta sexta-feira, 12, uma entrevista com o apresentador Jô Soares, em Brasília. Ainda não foi definido se a conversa será realizada no Palácio do Planalto, onde fica o gabinete da presidente, ou no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Jô e a presidente Dilma se encontraram no dia 18 de maio, no Palácio do Planalto. O encontro foi marcado depois de o apresentador criticar no seu programa de televisão manifestações favoráveis ao impeachment da presidente.

"Eu acho inacreditável, discordo frontalmente de cartazes de 'Fora Dilma', 'Fora FH', 'Fora Lula', como se presidente da República fosse técnico de futebol", disse Jô Soares no programa.

A entrevista de Dilma ao "Programa do Jô" deverá ser gravada no final da tarde desta sexta-feira.

