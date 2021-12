Dilma desembarca na Bahia e segue para Inema

Depois de cumprir agenda pela manhã, no Planalto, em seu primeiro dia de trabalho do segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff retornou à Bahia na tarde desta sexta-feira, 2, para mais um período de descanso na praia de Inema, na Base Naval de Aratu.

Dima, que veio acompanhada da família, desembarcou na Base Aérea no fim da tarde. Ela foi recebida pelo governador Rui Costa (PT) e seguiu para o balneário pertencente à Marinha do Brasil, na área do Subúrbio.

A presidente deve ficar na Bahia até a próxima quarta, 7. Em dezembro, ela já havia passado quatro dias na Base Naval, depois do Natal, mas retornou a Brasília para fechar o anúncio de medidas econômicas para ajudar a ajustar as contas públicas e divulgar o restante dos nomes que iriam compor o novo ministério, antes de tomar posse, na quinta-feira, 1º, no seu segundo mandato.

