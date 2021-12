Dilma critica mensagem de dois anos do governo Temer

A ex-presidente Dilma Rousseff classificou como farsa e ato falho a polêmica mensagem utilizada pelo Governo de Michel Temer "O Brasil voltou, 20 anos em 2", citada no convite de dois anos de sua gestão. "Agora, o governo golpista de Michel Temer lança com pompa e circunstância a farsa: 'O Brasil voltou 20 anos em 2'. Pelo ato falho a vírgula merece ser retirada", disse ela em seu perfil na rede social Twitter.

Dilma lembrou ainda as afirmações dos presidentes Castelo Branco e Costa e Silva após o golpe de 1964. Segundo ela, citando o Pasquim, teriam dito, um completando o outro: "antes de mim o Brasil estava à beira do abismo", disse o primeiro. "Comigo, o Brasil deu um passo a frente, acrescentou o segundo". Dilma mencionou uma passagem do 18 Brumário de Luís Bonaparte. "A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa". Tivemos na semana que passou um exemplo tupiniquim que se enquadra no enunciado de (Karl) Marx", acrescentou.

Após o próprio Planalto ter considerado a mensagem um "desastre", ontem, Temer recebeu o publicitário Elsinho Mouco, marqueteiro que o auxilia na comunicação. Os dois conversaram no escritório do presidente, na capital paulista.

