Dilma confirma reforma ministerial para janeiro

A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 18, que a reforma ministerial do governo vai começar na segunda metade de janeiro. A substituição de ministros estará concluída até o carnaval, em março, segundo a presidente. Vários ministros da equipe de Dilma que pretendem se candidatar nas eleições de outubro de 2014 devem deixar o governo e ser substituídos.



"Vou fazer a reforma ministerial e vai ter um período. Pretendo fazer da segunda metade de janeiro até o carnaval", disse em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.



Ao ser questionada sobre a permanência do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a presidente respondeu que "ele está perfeitamente no lugar onde ele está". Nos últimos dias, o ministro Mantega foi alvo de críticas ao informar que o governo poderia adiar a obrigatoriedade de inclusão de airbag e freio ABS nos automóveis para evitar que os preços subissem. Dias depois, o governo voltou atrás e informou que os equipamentos serão obrigatórios nos automóveis produzidos no país a partir do próximo ano.

