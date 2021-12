Dilma confirma presença em comício na capital baiana

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou que vem para Salvador na próxima sexta-feira, 9, para participar de um comício com a candidata Alice Portugal (PCdoB).Desde que teve seu impeachment confirmado, a petista ainda não participou de nenhum ato político.

A ex-presidente também buscou o apoio do eleitorado baiano, onde teve ampla votação, em outros momentos delicados da crise política enfrentada por ela.

Ela também conta com base aliada no estado, como o apoio do governador Rui Costa (PT) e de outros políticos. Os três senadores baianos, por exemplo, votaram contra o impeachment da petista.

