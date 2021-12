Dilma compromete-se a reforçar cooperação comercial com Portugal

A presidente brasileira, Dilma Rousseff, se reuniu neste domingo com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, em um encontro em que se comprometeram a cooperar para melhorar a relação comercial e política entre as duas nações. Sócrates declarou à imprensa que disse à Dilma que o Brasil "pode contar, como sempre contou, com Portugal como um aliado fiel" em todos os campos.

"Portugal é uma porta de entrada na Europa para os produtos brasileiros e continuará sendo", declarou Sócrates, quem ressaltou a "crescente relação" que existe entre as empresas dos setores público e privado de ambos os países.

Além disso, disse que acredita que a "sociedade estratégica" entre Brasil e a União Europeia (UE) "será aprofundada" durante a gestão de Dilma e descartou que ela possa ser afetada pela decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não extraditar à Itália o ex-ativista de esquerda Cesare Battisti.

