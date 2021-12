Dilma chega na terça para assinar contrato do metrô

O governador Jaques Wagner acertou nesta terça-feira, 8, a vinda da presidente Dilma Rousseff a Salvador na próxima terça-feira, dia 15, para assinatura do contrato com a Companhia de Participações em Concessões (CPC) para a conclusão da linha do metrô e a construção da linha 2.

Após a assinatura serão retomadas as obras do metrô após meses de paralisação.

A nova data foi acertada em reunião do governador com a presidente que adiou de última hora sua vinda prevista para hoje. Segundo o escritório do Governo da Bahia em Brasília, no mesmo dia, Dilma Rousseff vai cumprir agenda de trabalho em Vitória da Conquista.

Alemanha



De acordo com a mesma fonte, pouco depois da visita da presidente, Jaques Wagner embarca para a Alemanha em viagem de trabalho com objetivos não divulgados.

Em maio último foi inaugurado o Ano da Alemanha no Brasil, e o governador viajou para prospectar negócios com empresários alemães.

adblock ativo