Dilma chega a Inema com duas preocupações: "Ler e descansar"

Depois de um ano atribulado com o julgamento do mensalão pelo STF, o crescimento insignificante do PIB e ameaça de apagões, a presidente Dilma Rousseff (PT) escolheu a paradisíaca Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, para passar o Réveillon pelo segundo ano consecutivo. "Só vou ler e descansar", disse Dilma ao governador Jaques Wagner (PT), que interrompeu seu descanso na Praia de Itacimirim, no litoral norte de Salvador, para receber a presidente na Base Aérea.

O avião que trouxe a presidente pousou na base militar às 14h15 e em seguida ela embarcou em um helicóptero das Forças Armadas para a residência oficial de Inema, localizada a 40 quilômetros do Centro da capital. Dilma vai se despedir de 2012 e comemorar o novo ano ao lado da mãe, Dilma Jane, da filha, Paula, do genro, Rafael Covolo, e do neto, Gabriel.

Na última vez que esteve em Inema, a presidente pouco apareceu na praia e não desgrudou de projetos e assuntos ligados ao governo. Desta vez, ela trouxe uma "sacola de livros" porque, segundo expressou a Wagner, quer se "concentrar" somente na leitura (não revelou os títulos) e comemorar o resultado dos exames de rotina que fez, pela manhã, em São Paulo.

Nota da Presidência informa que o estado de saúde da presidente Dilma Rousseff, que passou por exames no Hospital Sírio Libanês, está "dentro da normalidade". Dilma tratou de um câncer em 2009, e, desde então, realiza exames periódicos para controlar uma possível reincidência da doença.

Segurança reforçada - A presidente e os familiares chegaram a Inema por volta das 15 horas. A imprensa e populares não têm acesso à área militar, fortemente protegida por mar e terra. A única visão que se tem da praia é do píer que fica a cerca de 1,5 mil metros da casa onde Dilma está hospedada.

Este ano, o esquema de segurança foi reforçado. Além de uma corveta M 16 da Marinha do Brasil, uma extensa área da Praia de Inema está sob a vigilância de três barcos-patrulha, que se posicionam em pontos estratégicos, e três jets sky, pilotados por militares da Marinha.

Barqueiros que ganham a vida fazendo a travessia de passageiros de São Thomé de Paripe à Ilha de Maré estão tendo prejuízo com a ampliação da área de exclusão (zona proibida) dos barcos.

Um barqueiro, que preferiu não se identificar, disse que está gastando mais tempo e combustível para cumprir o trajeto. "Em dias normais, levo de 12 a 18 minutos para ir do píer de São Thomé de Paripe a Itamoado. Agora gasto de 35 a 45 minutos".

adblock ativo