Dilma chega à capital nesta 4ª para incorporar navio

Embora o centro das preocupações da presidente Dilma Rousseff esteja em Brasília, mais especificamente na Câmara dos Deputados onde tramita o impeachment e a reunião do PP que pode decidir a saída da base governista, a petista arrumou uma folga na agenda para vir à capital baiana nesta quarta-feira, 6, pela manhã. Vai participar da cerimônia de incorporação do navio-doca Multipropósito (NDM) Bahia à frota da Marinha do Brasil.

Adquirida por meio de um acordo entre os governos brasileiro e francês, a embarcação está em Salvador desde o último domingo. Ela vai substituir o ex-navio de desembarque-doca (NDD) Rio de Janeiro, permitindo a passagem para a reserva do NDD Ceará.

A presidente Dilma vai ser recebida pelo governador Rui Costa no comando do Segundo Distrito Naval, onde ocorrerá o ato. A cerimônia foi organizada em tempo curto, e a própria imprensa só foi avisada na segunda, o que não é comum em viagens presidenciais.

Apoio no Planalto

Nas semana passada, Dilma realizou cerimônias no Palácio do Planalto voltadas para os movimentos sociais e grupos de artistas que a apoiam e são contrárias à proposta de impeachment.

Isso levou a oposição a entrar com representação na Procuradoria Geral da República alegando que a presidente está transformando o Palácio do Planalto em palanque político.

